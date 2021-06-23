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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.06.2021 15:31



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 750.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK62146
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 27.739.498,59 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 750.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 02.04.2021, 05.04.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 750.000.000-TL nominal tutarlı, 75 gün vadeli, TRDTFVK62146 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943766


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CEOEM 14,98 26.599.962 % 9,99  
TKURU 185,20 16.075.864 % 9,98  
OZBAL 12,24 75.762.609 % 9,97  
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Tam 3.278 3.363 5,50  
Yarım 1.585 1.627 2,66  
Çeyrek 795 813 1,33  
Gümüş.Ons 26,19 26,22 0,44  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,09  
B. Petrol 75,88 75,88 1,07  
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