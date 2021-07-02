***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.07.2021 16:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlık Girişi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 800.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 72
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK92135
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 800.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021, 24.06.2021, 25.06.2021, 30.06.2021 ve 01.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK92135 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 800 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945773
BIST