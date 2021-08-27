***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.08.2021Vade (Gün Sayısı) 177Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4863Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK82110Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 59.404.099,84 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 700.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi:03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 15.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021, 03.03.2021 ve 10.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 700.000.000-TL nominal tutarlı, 177 gün vadeli, TRDTFVK82110 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960752BIST