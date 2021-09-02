***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Varlık Girişi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 1.300.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.11.2021Vade (Gün Sayısı) 89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVKK2119Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.300.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 1.300.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 20.08.2021 ve 25.08.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 23 ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVKK2119 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1 milyar 300 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961500BIST