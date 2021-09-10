***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.09.2021 12:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 108
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5.1781
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50
ISIN Kodu TRDTFVK92127
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 36.246.698,01 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 700.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021,12.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 700.000.000-TL nominal tutarlı, 108 gün vadeli, TRDTFVK92127 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963114
BIST