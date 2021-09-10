***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 108Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5.1781Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50ISIN Kodu TRDTFVK92127Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 36.246.698,01 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 700.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021, 07.05.2021,12.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021 ve 27.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 700.000.000-TL nominal tutarlı, 108 gün vadeli, TRDTFVK92127 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963114BIST