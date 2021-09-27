***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.09.2021 11:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan YK kararı düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.5342
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17.50
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK92119
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 85.341.999,43 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 1.000.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 30.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 1.000.000.000-TL nominal tutarlı, 178 gün vadeli, TRDTFVK92119 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir Kamunun bilgisine arz olunur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965304
BIST