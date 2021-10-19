***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 171Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4329Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK42213Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 500.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 11.10.2021, 13.10.2021 ve 14.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 15 ve 18 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 500.000.000 TL nominal değerdeki, 171 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Halka Arz Sonucu_TRDTFVK42213.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971420BIST