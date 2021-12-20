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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.12.2021 14:55
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Kira Sertifikasının İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 850.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 101
ISIN Kodu TRDTFVKA2111
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 850.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 42.924.998,8 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 850.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021 ve 13.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 850.000.000-TL nominal tutarlı, 101 gün vadeli, TRDTFVKA2111 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984660


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