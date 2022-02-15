Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

15.02.2022 14:31
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleş022
Vade (Gün Sayısı) 140
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7.3260
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19.10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK72210
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 350.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021,17.12.2021, 03.02.2022, 08.02.2022 ve 11.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 09 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK72210 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 350 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001776


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:212.053
Değişim :  2,56% |  51,21
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.006
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 3,30 26.526.757 % 10,00  
PKENT 791,00 8.087.879 % 10,00  
CEOEM 16,77 38.950.335 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.607.305 % 9,93  
ATSYH 14,72 2.166.511 % 9,93  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Dolar 13,6350 13,6405 % 0,36  
Euro 15,4736 15,4873 % 0,81  
Sterlin 18,4178 18,5101 % 0,50  
Frank 14,6885 14,7770 % 0,46  
Riyal 3,6223 3,6405 % 0,30  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -16,81  
Altın Gr. 814 814 -4,10  
Cumhuriyet 5.408 5.490 13,00  
Tam 5.383 5.519 14,87  
Yarım 2.602 2.670 7,19  
Çeyrek 1.305 1.335 3,60  
Gümüş.Ons 23,36 23,38 -0,49  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 -0,17  
B. Petrol 93,91 93,91 -2,57  
Seans Raporu 14:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru