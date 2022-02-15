***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000Türü Yönetim Sözleş022Vade (Gün Sayısı) 140Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7.3260Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19.10Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK72210Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.07.2022 30.06.2022 01.07.2022 350.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021,17.12.2021, 03.02.2022, 08.02.2022 ve 11.02.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 09 ve 10 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK72210 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 350 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001776BIST