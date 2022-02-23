***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK22215Satışın Tamamlanma Tarihi 20.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 16.561.799,67 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 600.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİİlgi: 03.11.2020 30.11.2020, 22.01.2021, 13.12.2021, 14.12.2021, 20.12.2021 ve 27.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 600.000.000-TL nominal tutarlı, 65 gün vadeli, TRDTFVK22215 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003754BIST