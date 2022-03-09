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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

09.03.2022 16:24
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düz
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BIST USD EURO ALTIN
16:442.043
Değişim :  1,58% |  31,73
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.031
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.646 % 10,00  
ISGYO 8,27 296.011.608 % 9,97  
SASA 55,80 2.267.277.987 % 9,95  
GRSEL 9,07 431.052 % 9,94  
AVOD 1,89 92.056.815 % 9,88  
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16:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6695 14,6765 % 1,56  
Euro 16,1678 16,1960 % 2,48  
Sterlin 19,2333 19,3298 % 1,84  
Frank 15,7425 15,8373 % 1,56  
Riyal 3,8998 3,9193 % 1,49  
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16:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 -61,44  
Altın Gr. 941 942 -12,36  
Cumhuriyet 6.241 6.335 -8,00  
Tam 6.214 6.374 -2,70  
Yarım 3.004 3.083 -1,31  
Çeyrek 1.507 1.542 -0,66  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,54  
Gümüş Gr. 12,26 12,27 -0,02  
B. Petrol 123 123 -5,16  
Seans Raporu 16:44
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