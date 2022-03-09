***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
09.03.2022 16:24
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düz
16:442.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 31,73
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4414,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2259
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4416,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,3916
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1960
En Düşük
15,7698
16:44942,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,45
|Açılış
|: 942,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|296.011.608
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.267.277.987
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|92.056.815
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,31
|14.582.470
|% -5,90
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,15
|21.635.727
|% -5,18
|
|THYAO
|26,04
|4.540.090.692
|% 2,92
|
|KRDMD
|14,37
|2.984.504.576
|% -1,51
|
|SASA
|55,80
|2.267.277.987
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,60
|1.850.436.410
|% -2,77
|
|SISE
|13,15
|1.627.432.526
|% 1,86
|
|YKBNK
|3,73
|837.238.007
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,37
|2.984.504.576
|% -1,51
|
|ODAS
|1,50
|292.293.241
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,08
|533.530.705
|% 6,57
|
|THYAO
|26,04
|4.540.090.692
|% 2,92
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6695
|14,6765
|% 1,56
|
|Euro
|16,1678
|16,1960
|% 2,48
|
|Sterlin
|19,2333
|19,3298
|% 1,84
|
|Frank
|15,7425
|15,8373
|% 1,56
|
|Riyal
|3,8998
|3,9193
|% 1,49
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,44
|
|Altın Gr.
|941
|942
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|6.241
|6.335
|-8,00
|
|Tam
|6.214
|6.374
|-2,70
|
|Yarım
|3.004
|3.083
|-1,31
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|-5,16
|
Seans Raporu
16:44
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