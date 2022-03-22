***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.03.2022Vade (Gün Sayısı) 207Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 10.35Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.25Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK32214Satışın Tamamlanma TarihiSatışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 62.099.999,49 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 600.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 19.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021, 27.08.2021 ve 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 600.000.000-TL nominal tutarlı, 207 gün vadeli, TRDTFVK32214 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011966BIST