***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
22.03.2022 15:48
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 22.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 207
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 10.35
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.25
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK32214
Satışın Tamamlanma Tarihi
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 62.099.999,49 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 600.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 19.08.2021, 23.08.2021, 24.08.2021, 27.08.2021 ve 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 600.000.000-TL nominal tutarlı, 207 gün vadeli, TRDTFVK32214 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011966
BIST