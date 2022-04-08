***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 171Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4329Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK42213Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 42.164.499,52 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 500.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021 ve 20.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000-TL nominal tutarlı, 171 gün vadeli, TRDTFVK42213 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018233BIST