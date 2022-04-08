***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.06.2022Vade (Gün Sayısı) 63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK62229Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 400.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 21.03.2022, 25.03.2022 ve 30.03.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 28 ve 29 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK62229 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 400 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018334BIST