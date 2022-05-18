***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.11.2022Vade (Gün Sayısı) 168Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9.0214Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19.60ISIN Kodu TRDTFVKK2218Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 350.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kul Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021,17.12.2021, 27.04.2022, 06.05.2022 ve 13.05.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 16 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 350.000.000 TL nominal değerdeki, 168 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TF VKS Kira Sertifikası Halka Arz Sonucu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031132BIST