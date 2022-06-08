***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 400.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 145Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.1836Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20.60ISIN Kodu TRDTFVK62211Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 32.734.399,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 400.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 05.01.2022, 11.01.2022, 14.01.2022 ve 19.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 145 gün vadeli, TRDTFVK62211 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035734BIST