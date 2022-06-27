***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 1.000.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 11.01.2023Vade (Gün Sayısı) 203Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK12315Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 500.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 14.06.2022, 15.06.2022 ve 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 21 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK12315 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 500.000.000 TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039453BIST