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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

29.06.2022 15:04
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK62237
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 5.782.199,71 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.20212, 13.04.2022, 19.04.2022, 27.04.2022 ve 28.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000-TL nominal tutarlı, 63 gün vadeli, TRDTFVK62237 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039987


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