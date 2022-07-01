***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
01.07.2022 15:36
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 140
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7.3260
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19.10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK72210
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupo
17:032.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 40,93
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:0316,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:0317,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1376
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3810
17:03968,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,83
|Açılış
|: 968,10
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ISSEN
|28,16
|60.267.406
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.227.056.344
|% 8,94
|
|KRGYO
|7,59
|58.491.812
|% 8,90
|
|FENER
|45,26
|186.152.942
|% 8,54
|
|PEKGY
|1,23
|35.631.964
|% 7,89
|
|RTALB
|6,92
|120.039.079
|% -7,24
|
|GLRYH
|3,20
|38.207.586
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,32
|22.709.747
|% -4,78
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|VAKKO
|14,54
|18.069.362
|% -3,32
|
|THYAO
|49,22
|4.529.780.727
|% 5,17
|
|SISE
|21,40
|1.640.216.446
|% -0,47
|
|KOZAL
|185,20
|1.227.056.344
|% 8,94
|
|EREGL
|27,18
|1.066.434.291
|% 0,15
|
|TUPRS
|270,80
|900.644.281
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,74
|477.261.557
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,45
|562.746.428
|% 2,77
|
|ODAS
|2,92
|324.856.270
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,56
|432.051.124
|% 4,11
|
|THYAO
|49,22
|4.529.780.727
|% 5,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7553
|16,7646
|% 0,40
|
|Euro
|17,3723
|17,3898
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,0589
|20,1595
|% -1,03
|
|Frank
|17,3570
|17,4615
|% -0,30
|
|Riyal
|4,4524
|4,4747
|% 0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,20
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|-31,00
|
|Tam
|6.463
|6.553
|-37,00
|
|Yarım
|3.163
|3.204
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.602
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,75
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,29
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,80
|