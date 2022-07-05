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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

05.07.2022 15:42
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)


***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 208
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 13,1068
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK12323
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 1.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 21.06.2022, 28.06.2022 ve 01.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 29 ve 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK12323 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1.000.000.000 TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041643


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Yarım 3.221 3.257 17,00  
Çeyrek 1.613 1.628 9,00  
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