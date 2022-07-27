***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.07.2022 16:03
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Kredi Derecelendirme güncellemesi ve itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 27.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK72228
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 10.954.399,7 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 400.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 26.07.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 18.05.202, 23.05.2022, 01.06.2022 ve 09.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 56 gün vadeli, TRDTFVK72228 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048192
BIST