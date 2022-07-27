***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.07.2022 17:01
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDTFVK92226
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 1.000.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 26.07.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 07.07.2022 ve 22.07.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 25 ve 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 1.000.000.000 TL nominal değerdeki, 44 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048233
BIST