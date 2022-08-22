***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiKaynak Kuruluş Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiGarantör YokKurucu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 22.08.2022Vade (Gün Sayısı) 66Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,4301Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,09Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVK82219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarih 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 4,4301 22.150.498,5 1 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 1 500.000.000 1 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: : 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021 ve 14.06.2022, 15.06.2022, 17.06.2022 ve 27.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000-TL nominal tutarlı, 66 gün vadeli, TRDTFVK82219 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057542BIST