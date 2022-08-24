***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
24.08.2022 16:52
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı B
17:023.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 67,60
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:0218,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:0218,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0621
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:021.024,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.024,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:02
|HALKB
|6,49
|1.521.576.447
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.295.670
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|NTGAZ
|17,39
|84.469.686
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|409.821.476
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,52
|201.237.553
|% -5,17
|
|ISCTR
|7,83
|6.860.053.709
|% 3,98
|
|THYAO
|70,10
|6.126.193.002
|% 2,11
|
|YKBNK
|6,42
|4.134.919.501
|% 6,29
|
|AKBNK
|11,76
|4.085.886.797
|% 6,23
|
|GARAN
|25,26
|2.767.554.055
|% 7,86
|
|ISCTR
|7,83
|6.860.053.709
|% 3,98
|
|YKBNK
|6,42
|4.134.919.501
|% 6,29
|
|EKGYO
|3,85
|2.310.499.161
|% 1,32
|
|AKBNK
|11,76
|4.085.886.797
|% 6,23
|
|ALBRK
|2,49
|621.482.247
|% 5,96
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1633
|18,1670
|% 0,14
|
|Euro
|18,1401
|18,1539
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3845
|21,4917
|% 0,26
|
|Frank
|18,7535
|18,8664
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8214
|4,8456
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|30,00
|
|Tam
|6.860
|6.910
|-5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17XU100
Endeks 3, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 60, 751.00 milyon TL de
-
17:17BJKAS
Yüzde 8.00 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 831, 484 adet işlem
-
17:16ADESE
Yüzde 7.22 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 489, 870 adet işlem
-
17:13HALKB
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 240, 748, 592 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 19 artarak (% 2.22 ) 2, 775