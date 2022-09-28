***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Yeni formata uygun olarak veri içeriği genişletilmesinden dolayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiKaynak Kuruluş Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiGarantör YokKurucu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.09.2022Vade (Gün Sayısı) 159Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8,2767Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,03Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK92218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 8,2767 33.106.799,53 1 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 1 400.000.000 1 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 21.01.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: : 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 08.04.2022, 15.04.2022, 19.04.2022, 22.04.2022 ve 28.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 159 gün vadeli, TRDTFVK92218 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065658BIST