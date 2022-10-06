***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Portföy Varlığı Girişi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.12.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiKaynak Kuruluş Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiGarantör YokKurucu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 750.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 18.11.2022Vade (Gün Sayısı) 51Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,6897Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDTFVKK2234Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 28.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 500.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (Tur) 12.08.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 20.09.2022, 22.09.2022 ve 28.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 26 ve 27 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği, TRDTFVKK2234 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 500.000.000 TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068417BIST