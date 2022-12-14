***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.12.2022 16:12
me Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 1.000.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 12.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 23.11.2022, 28.11.2022 ve 07.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 5 ve 6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVKK2325 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 1.000.000.000 TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087150
BIST
17:355.207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -49,51
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3519,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:351.084,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.084,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRYAT
|1.313,40
|295.337.006
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|491.125.990
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.805.628
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|497.417
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.594.715
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,04
|110.217.099
|% -7,94
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|39.132.420
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|ASELS
|57,65
|7.976.637.627
|% -2,86
|
|THYAO
|140,30
|7.758.329.789
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,73
|5.860.408.950
|% 1,55
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|KRDMD
|18,87
|15.055.298.591
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,11
|5.148.772.452
|% 2,53
|
|SKBNK
|2,80
|1.696.043.504
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,12
|5.650.221.585
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,61
|4.967.240.153
|% 0,52
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6309
|18,6595
|% 0,09
|
|Euro
|19,8475
|19,8610
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9852
|23,1005
|% 0,05
|
|Frank
|20,0205
|20,1411
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:33
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 08 kaybederek (% -1.42 ) 4, 532
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