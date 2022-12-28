Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

28.12.2022 12:19
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 17,689
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 1.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 12.08.2022 Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022 ve 23.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 26 ve 27 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 1.000.000.000 TL nominal değerdeki, 349 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090569


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:005.398
Değişim :  -0,67% |  -36,39
Açılış :  5.444  
Önceki Kapanış :  5.435  
En Yüksek
5.450 En Düşük
5.328
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 115,60 7.021.544 % 9,99  
VKING 27,30 1.522.865 % 9,99  
UZERB 168,40 1.738.162 % 9,99  
TERA 16,10 1.066.078 % 9,97  
BRKVY 36,68 486.642.976 % 9,89  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Dolar 18,7047 18,7156 % 0,24  
Euro 19,9068 19,9292 % 0,21  
Sterlin 22,4835 22,5962 % 0,43  
Frank 20,0650 20,1859 % 0,28  
Riyal 4,9622 4,9871 % 0,21  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -10,78  
Altın Gr. 1.085 1.085 -3,54  
Cumhuriyet 7.290 7.400 0,00  
Tam 7.326 7.377 -22,00  
Yarım 3.548 3.612 -11,00  
Çeyrek 1.779 1.805 -6,00  
Gümüş.Ons 23,75 23,80 -0,26  
Gümüş Gr. 14,30 14,31 -0,13  
B. Petrol 84,28 84,28 -0,40  
Seans Raporu 13:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru