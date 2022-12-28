***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
28.12.2022 12:19
Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 17,689
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 1.000.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (Tur) 12.08.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.09.2022, 04.10.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022 ve 23.12.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 26 ve 27 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 1.000.000.000 TL nominal değerdeki, 349 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090569
BIST
14:005.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -36,39
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:0018,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0575
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:0019,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:001.084,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.084,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:58
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.066.078
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|486.642.976
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|15.813.519
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,10
|109.887.611
|% -9,42
|
|KOZAL
|602,70
|4.093.713.167
|% -9,08
|
|CMBTN
|563,10
|37.644.175
|% -8,30
|
|KOZAL
|602,70
|4.093.713.167
|% -9,08
|
|THYAO
|140,40
|3.598.928.861
|% -1,89
|
|ENKAI
|32,08
|3.340.674.659
|% 4,97
|
|ASELS
|58,15
|2.594.019.006
|% 0,35
|
|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,20
|1.445.545.500
|% -1,32
|
|KRDMD
|17,97
|2.483.564.770
|% 1,18
|
|YKBNK
|11,75
|1.590.947.665
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,87
|1.624.954.438
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,03
|350.036.276
|% -1,62
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7047
|18,7156
|% 0,24
|
|Euro
|19,9068
|19,9292
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4835
|22,5962
|% 0,43
|
|Frank
|20,0650
|20,1859
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,21
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.326
|7.377
|-22,00
|
|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,40
|