***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2020 16:54
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 2050000000 MYR Yurtdışı 19.03.2015 19.03.2016 Yurtdışı Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839014
BIST
17:1797.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.605,12
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:176,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:177,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5586
En Düşük
7,4073
17:17376,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,94
|Açılış
|: 376,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.896.917
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.971.512
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.022
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.892.447
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.652.340
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,25
|1.435.687.372
|% 2,66
|
|GARAN
|8,41
|866.668.309
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|800.610.027
|% 2,46
|
|ASELS
|26,98
|694.899.166
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,80
|555.502.637
|% 2,65
|
|KARSN
|1,47
|255.553.181
|% 6,52
|
|YKBNK
|1,99
|295.676.462
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,66
|81.193.119
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,21
|127.894.698
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,06
|113.186.157
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6430
|8,6864
|% 0,21
|
|Frank
|7,1459
|7,1889
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
|
Seans Raporu
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17:33QNBFB
Yüzde 9.94 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 103 adet işlem
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17:31XU030
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17:31XU100
Endeks 98, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 11, 242.00 milyon TL de
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17:31DAGI
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 069, 924 adet işlem
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17:29EUYO
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 006 adet işlem