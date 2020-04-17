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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTC
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 2050000000 MYR Yurtdışı 19.03.2015 19.03.2016 Yurtdışı Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839014


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.896.917 % 10,00  
BALAT 2,20 312.055 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 282.799 % 10,00  
RTALB 10,46 22.971.512 % 9,99  
MAALT 66,10 7.058.022 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6430 8,6864 % 0,21  
Frank 7,1459 7,1889 % 0,25  
Riyal 1,8410 1,8502 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 -31,48  
Altın Gr. 377 377 -6,82  
Cumhuriyet 2.423 2.478 -45,40  
Tam 2.494 2.554 -42,90  
Yarım 1.211 1.241 -22,70  
Çeyrek 608 621 -11,30  
Gümüş.Ons 15,17 15,21 -0,35  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,07  
B. Petrol 28,36 28,36 0,54  
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