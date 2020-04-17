***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTCKira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 2050000000 MYR Yurtdışı 19.03.2015 19.03.2016 Yurtdışı Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839014BIST