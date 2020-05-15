***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası (Sukuk) 21.05.2015 Malezya Tezgahüstü Piyasa OTCKira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845421BIST