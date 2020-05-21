***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.05.2020 09:50
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846136
BIST
10:07102.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 340,57
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:076,7895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:077,4517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:07379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|KPHOL
|3,13
|37.372
|% 9,82
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,72
|40.257.180
|% 0,41
|
|MRDIN
|6,21
|30.365.534
|% -8,27
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|THYAO
|10,93
|22.761.896
|% 0,46
|
|RTALB
|37,10
|20.829.532
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,37
|12.314.142
|% 0,00
|
|KARSN
|1,80
|15.413.670
|% 2,86
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|ISYAT
|2,69
|16.772.617
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,19
|6.232.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3002
|% -0,34
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,89
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.486
|-17,10
|
|Tam
|2.523
|2.550
|-17,50
|
|Yarım
|1.231
|1.247
|-8,60
|
|Çeyrek
|616
|624
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|0,66
|