***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847314BIST