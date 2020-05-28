***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.05.2020 16:57
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847314
BIST
16:48105.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 263,25
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:486,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0476
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:487,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0669
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5274
En Düşük
7,4416
16:48378,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,85
|Açılış
|: 378,26
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.648.869
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.090.637
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.261.261
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|27.079.981
|% 9,69
|
|CMENT
|31,68
|6.604.412
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.863.965
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.708.663.678
|% 2,84
|
|GARAN
|7,75
|1.839.276.590
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,30
|938.120.243
|% 0,34
|
|ASELS
|30,12
|717.151.589
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,65
|584.476.723
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.839.276.590
|% 1,44
|
|THYAO
|12,68
|2.708.663.678
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,42
|270.227.214
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,95
|408.854.278
|% 2,79
|
|MNDRS
|1,97
|266.789.577
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3481
|8,3899
|% 0,82
|
|Frank
|7,0048
|7,0470
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|16,44
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|35,00
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,40
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,60
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,73
|