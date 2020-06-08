***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2020 16:42
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 15.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849901
BIST
17:58109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -456,74
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:586,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:587,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:58369,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,02
|Açılış
|: 369,82
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|303.895.914
|% 10,00
|
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.212.120
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.927.389
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.402.821
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|201.978
|% -6,46
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ISBTR
|58.200,00
|822.899
|% -4,75
|
|GARAN
|8,27
|1.313.236.533
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,72
|1.051.127.298
|% 4,88
|
|THYAO
|12,67
|708.372.000
|% -0,39
|
|ASELS
|31,48
|656.994.428
|% -1,25
|
|PETKM
|3,78
|578.077.007
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,72
|1.051.127.298
|% 4,88
|
|GARAN
|8,27
|1.313.236.533
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,70
|564.048.266
|% 6,02
|
|PETKM
|3,78
|578.077.007
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,34
|169.032.604
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6018
|8,6449
|% 0,67
|
|Frank
|7,0750
|7,1176
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.432
|-15,60
|
|Tam
|2.469
|2.499
|-19,90
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,70
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|