***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 16:42
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 17.04.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850985
BIST
16:29109.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 829,10
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.047
En Düşük
107.833
16:296,8262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:297,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:29381,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 381,47
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,19
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.286.176
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.265.272
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.292
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,36
|791.587.053
|% 0,37
|
|GARAN
|8,17
|688.117.596
|% 0,12
|
|GUSGR
|4,19
|613.224.479
|% 8,83
|
|ECILC
|5,87
|566.234.021
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,94
|564.541.119
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|564.541.119
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|323.731.865
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,56
|342.522.429
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,77
|130.045.712
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,19
|613.224.479
|% 8,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6072
|% -0,37
|
|Frank
|7,1837
|7,2270
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8138
|1,8229
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|11,41
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.492
|6,10
|
|Tam
|2.539
|2.560
|6,30
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|3,10
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,59
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:36GUSGR
Yüzde 5.97 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 358, 252 adet işlem
-
16:35IEYHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 397, 803 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 740, 41 artarak (% 0.58 ) 127, 464
-
16:34XU100
Endeks 109, 895 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 540.00 milyon TL de
-
16:34AKGUV
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 769, 902 adet işlem