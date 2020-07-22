***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.07.2020 16:51
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861199
BIST
16:47118.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 372,00
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:476,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:477,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0784
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:47408,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,21
|Açılış
|: 408,02
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.426.211
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.514.997
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.401.670
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|145.743.148
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|56.017.945
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,22
|138.536.323
|% -8,30
|
|YAPRK
|15,20
|22.609.168
|% -6,69
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.319.265.366
|% 4,87
|
|ASELS
|33,34
|1.352.953.293
|% 3,09
|
|GARAN
|7,98
|810.983.054
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|610.160.813
|% -1,72
|
|PETKM
|4,27
|524.511.522
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,37
|4.319.265.366
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,74
|264.205.209
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|448.390.386
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,71
|245.637.937
|% -1,72
|
|AFYON
|4,58
|610.160.813
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6787
|8,7222
|% 0,24
|
|Frank
|7,3314
|7,3755
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,28
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.671
|25,00
|
|Tam
|2.729
|2.741
|25,60
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|12,50
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,82
|43,82
|-0,50
|
Seans Raporu
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17:01SKTAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 682, 263 adet işlem
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16:59BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 733.80 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 041 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 118, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 18, 699.00 milyon TL de
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16:57KRDMB
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 379, 544 adet işlem
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16:56KNFRT
Yüzde 7.75 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 690 adet işlem