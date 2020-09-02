***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 17:00
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872985
BIST
16:471.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:477,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:478,7470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:47463,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,06
|Açılış
|: 463,61
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,73
BIST En Aktif Hisseler16:47
|FENER
|31,02
|686.940.057
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.409.127
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|101.035.802
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,63
|152.617.189
|% -9,43
|
|SANFM
|6,29
|25.660.768
|% -5,98
|
|SISE
|6,23
|814.144.771
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,48
|747.026.029
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|691.041.153
|% 9,35
|
|FENER
|31,02
|686.940.057
|% 10,00
|
|ASELS
|16,77
|587.028.863
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,48
|747.026.029
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,39
|691.041.153
|% 9,35
|
|EKGYO
|1,77
|296.774.581
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|560.705.716
|% -0,25
|
|ZOREN
|2,74
|361.154.792
|% 1,86
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3861
|7,3900
|% 0,30
|
|Euro
|8,7420
|8,7470
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,8061
|9,8553
|% -0,22
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% 0,27
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,53
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,40
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:59PINSU
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 975, 361 adet işlem
-
16:55SANFM
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 663, 162 adet işlem
-
16:54PRZMA
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 573 adet işlem
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, THYAO, KRDMD
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16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, EREGL