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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872985


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,04% |  -0,42
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.085  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,02 686.940.057 % 10,00  
PKENT 1.131,30 4.586.647 % 10,00  
BALAT 2,31 846.081 % 10,00  
ARTI 2,42 433.740 % 10,00  
YONGA 31,46 640.903 % 10,00  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 7,3861 7,3900 % 0,30  
Euro 8,7420 8,7470 % -0,35  
Sterlin 9,8061 9,8553 % -0,22  
Frank 8,0644 8,1130 % -0,02  
Riyal 1,9629 1,9728 % 0,27  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -20,53  
Altın Gr. 464 464 -2,97  
Cumhuriyet 3.081 3.128 -19,00  
Tam 3.067 3.144 -19,05  
Yarım 1.482 1.521 -9,21  
Çeyrek 743 761 -4,61  
Gümüş.Ons 27,35 27,40 -0,74  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 -0,13  
B. Petrol 45,39 45,39 -0,19  
Seans Raporu 16:47
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