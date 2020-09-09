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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 15.08.2019 15.08.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kira Sertifikası 5000000000 TRY Yurtiçi 31.08.2020 31.08.2021 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874212


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PETKM 4,51 3.244.758.271 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.617.306 % 10,00  
SEYKM 11,99 42.743.443 % 10,00  
FMIZP 88,00 28.984.000 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.009.978 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4806 7,4843 % 0,03  
Euro 8,8406 8,8507 % 0,43  
Sterlin 9,7035 9,7521 % 0,18  
Frank 8,1667 8,2159 % 0,57  
Riyal 1,9899 1,9999 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 12,42  
Altın Gr. 469 469 3,89  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,81 26,87 0,17  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 0,06  
B. Petrol 40,31 40,31 0,53  
Seans Raporu 18:05
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