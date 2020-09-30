***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 16:38
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 28.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877485
BIST
16:551.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:557,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0461
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:559,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0797
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:55470,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,90
|Açılış
|: 470,63
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.602.569
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.075.646
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|SISE
|7,48
|4.449.518.459
|% 1,22
|
|KARSN
|3,11
|894.510.865
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|727.368.776
|% 2,44
|
|GARAN
|7,05
|1.377.840.140
|% 2,17
|
|ASELS
|19,35
|3.290.604.836
|% 3,98
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7675
|7,7707
|% -0,59
|
|Euro
|9,0926
|9,0990
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,9567
|10,0066
|% -0,54
|
|Frank
|8,3752
|8,4257
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0653
|2,0757
|% -0,52
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,13
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,57
|41,57
|0,01
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 1.57 ) 1, 277
-
17:01XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
-
17:00UTPYA
Yüzde 7.06 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 449 adet işlem
-
16:59EGCYH
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 107 adet işlem
-
16:58YESIL
Yüzde 7.46 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 109 adet işlem