***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2020 16:27
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880476
BIST
17:261.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 11,15
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.163
En Düşük
1.151
17:267,8688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0747
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8663
17:269,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0515
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2945
17:26489,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,84
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DYOBY
|14,52
|253.178.733
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|23.948.659
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.806.566
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.832.240
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,59
|1.905.159.559
|% 3,61
|
|SISE
|6,89
|1.248.440.943
|% 1,47
|
|GARAN
|7,08
|909.544.099
|% 1,58
|
|TUPRS
|83,10
|768.364.632
|% 1,53
|
|ASELS
|18,10
|630.500.221
|% 0,00
|
|PETKM
|4,59
|1.905.159.559
|% 3,61
|
|ZOREN
|2,76
|627.321.732
|% 1,47
|
|SISE
|6,89
|1.248.440.943
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,45
|586.134.715
|% 1,77
|
|USAK
|2,13
|327.136.591
|% 1,43
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8649
|7,8688
|% -0,94
|
|Euro
|9,2901
|9,2990
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,2109
|10,2621
|% -0,27
|
|Frank
|8,6109
|8,6628
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0971
|2,1076
|% -0,62
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|31,62
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.219
|3.299
|44,06
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,31
|
|Çeyrek
|780
|798
|10,65
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|