***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 11.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 06.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 22.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880476BIST