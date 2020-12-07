***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2020 14:35
ın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891763
BIST
15:431.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:437,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:439,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0245
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:43461,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 461,34
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KRVGD
|10,89
|340.258
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.594.986
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.810.820
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,00
|21.627.721
|% -9,14
|
|KENT
|431,50
|10.533.963
|% -7,36
|
|DYOBY
|12,27
|113.690.350
|% -6,69
|
|PETKM
|5,03
|3.352.606.284
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,85
|1.272.318.191
|% 3,47
|
|GARAN
|8,98
|1.117.866.490
|% -1,43
|
|SASA
|20,54
|925.872.234
|% 9,78
|
|DOHOL
|2,81
|880.875.153
|% -1,75
|
|PETKM
|5,03
|3.352.606.284
|% 8,41
|
|TSKB
|1,83
|657.330.749
|% -5,18
|
|DOHOL
|2,81
|880.875.153
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|576.606.645
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|424.050.136
|% 6,50
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8346
|7,8385
|% 0,33
|
|Euro
|9,4959
|9,5008
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3708
|10,4228
|% -0,92
|
|Frank
|8,7580
|8,8108
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-3,42
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|