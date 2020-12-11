***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2020 17:20
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 12.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892835
BIST
17:071.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:077,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0519
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8358
17:079,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0777
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5070
17:07465,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 465,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BRYAT
|326,70
|56.085.717
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.170.499
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.983.435
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.492.320
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.623
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|PKENT
|920,00
|981.696
|% -6,30
|
|SELEC
|15,40
|83.199.340
|% -6,21
|
|GARAN
|9,57
|2.567.515.155
|% 0,74
|
|SISE
|7,16
|2.297.248.616
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.432.826.622
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,10
|1.351.572.031
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.358.417
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.358.417
|% 2,30
|
|TSKB
|1,77
|594.596.372
|% -3,28
|
|YKBNK
|3,00
|947.124.328
|% 2,04
|
|SISE
|7,16
|2.297.248.616
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.432.826.622
|% 2,33
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8333
|7,8384
|% -0,66
|
|Euro
|9,5053
|9,5142
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3384
|10,3902
|% -1,20
|
|Frank
|8,8038
|8,8568
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0904
|2,1009
|% -0,36
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,77
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|1,98
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|0,96
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19BRKSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 976 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 425.00 milyon TL de
-
17:18ASUZU
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 422 adet işlem
-
17:17CIMSA
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 715 adet işlem
-
17:16SRVGY
Yüzde 6.65 oranında artışla 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 522 adet işlem