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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.02.2021 09:11



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre MANDACI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 03.02.2016 0 216 676 20 45 Emre.Mandaci@tfvarlikkiralama.com.tr
Ahmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 08.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910709


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MERIT 257,70 642.188 % 9,99  
KLMSN 26,00 11.893.239 % 9,98  
IDEAS 35,92 2.121.615 % 9,98  
YUNSA 18,43 77.827.008 % 9,96  
KSTUR 241,70 1.208.983 % 9,96  
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12:41 Alış Satış %  
Dolar 6,9573 6,9604 % -0,08  
Euro 8,4061 8,4121 % 0,24  
Sterlin 9,6548 9,7032 % 0,30  
Frank 7,7271 7,7737 % 0,12  
Riyal 1,8499 1,8591 % -0,07  
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12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 11,90  
Altın Gr. 400 400 2,85  
Cumhuriyet 2.665 2.705 -2,00  
Tam 2.650 2.717 -4,47  
Yarım 1.281 1.314 -2,17  
Çeyrek 642 657 -1,08  
Gümüş.Ons 27,22 27,24 -0,13  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 -0,01  
B. Petrol 64,59 64,59 0,25  
Seans Raporu 12:41
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