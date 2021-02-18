***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmre MANDACI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 03.02.2016 0 216 676 20 45 Emre.Mandaci@tfvarlikkiralama.com.trAhmet GÜRSESLİ Yönetim Kurulu Üyesi 01.08.2016 0 216 676 28 45 Ahmet.Gursesli@tfvarlikkiralama.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204545Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910709BIST