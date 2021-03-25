***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 08:02
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 02.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920331
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:057,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9685
En Düşük
7,8757
18:059,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0857
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5020
En Düşük
9,3073
18:05442,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 442,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,18
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|236,00
|167.311.897
|% 174.076,86
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,76
|78.003.662
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|KORDS
|24,72
|129.672.990
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 0,00
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9397
|7,9455
|% 0,31
|
|Euro
|9,4236
|9,4706
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,8484
|10,9028
|% 0,36
|
|Frank
|8,4582
|8,5092
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de