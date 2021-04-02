***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2021 16:12
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922903
BIST
17:271.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:278,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1548
En Düşük
7,9826
17:279,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6059
En Düşük
9,4208
17:27454,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,18
|Açılış
|: 454,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
454,63
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|29.034.709
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|276.601.646
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.251.342
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.592.050
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.396.002
|% -9,93
|
|RTALB
|30,66
|891.102.602
|% -9,07
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,02
|2.184.211.106
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,27
|1.117.879.351
|% 1,20
|
|KOZAL
|124,00
|905.758.942
|% 2,65
|
|RTALB
|30,66
|891.102.602
|% -9,07
|
|SASA
|47,32
|713.724.917
|% 0,04
|
|GARAN
|7,02
|2.184.211.106
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,91
|335.494.104
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,97
|593.423.510
|% -1,98
|
|BJKAS
|9,27
|1.117.879.351
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,22
|139.636.326
|% -0,81
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1516
|% 0,57
|
|Euro
|9,5940
|9,6059
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1999
|11,2561
|% 0,16
|
|Frank
|8,5919
|8,6437
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1612
|2,1721
|% 0,28
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|