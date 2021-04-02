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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2021 16:12



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 09.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922903


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DERHL 8,69 22.107.496 % 10,00  
ALKA 20,36 29.034.709 % 9,99  
JANTS 827,00 276.601.646 % 9,99  
NIBAS 20,94 24.251.342 % 9,98  
ORGE 13,24 104.592.050 % 9,97  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 8,1483 8,1516 % 0,57  
Euro 9,5940 9,6059 % 0,16  
Sterlin 11,1999 11,2561 % 0,16  
Frank 8,5919 8,6437 % 0,21  
Riyal 2,1612 2,1721 % 0,28  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 454 454 3,11  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 17:27
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