***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2021 16:03
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 16.12.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 21.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930073
BIST
15:581.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -24,36
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:588,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:589,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0647
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:58469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,78
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.799.747
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.215.188
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.956.321
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.535.040
|% -9,96
|
|PETKM
|6,47
|824.993.710
|% -1,52
|
|EREGL
|18,27
|815.258.863
|% 0,22
|
|GARAN
|6,98
|771.347.551
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,06
|488.761.962
|% -1,94
|
|THYAO
|10,91
|382.836.972
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,06
|322.848.783
|% -2,83
|
|PETKM
|6,47
|824.993.710
|% -1,52
|
|GARAN
|6,98
|771.347.551
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.424.723
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|152.041.093
|% -1,09
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1744
|8,1784
|% 0,88
|
|Euro
|9,8250
|9,8336
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3356
|11,3924
|% 0,58
|
|Frank
|8,8697
|8,9231
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 0,82
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
|