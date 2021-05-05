***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 16:51
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 15.10.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 21.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934684
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:059,9982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
18:05477,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,06
|Açılış
|: 477,05
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.817.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.043.642
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.554.534
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,58
|1.046.280
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,46
|2.431.671
|% 9,82
|
|VAKFN
|19,17
|47.487.905
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|452.929
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.487.957
|% -9,95
|
|AYEN
|7,56
|31.187.042
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.948.425
|% -9,85
|
|EREGL
|19,45
|1.022.427.872
|% -1,02
|
|GARAN
|7,28
|938.783.298
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,30
|910.261.522
|% 2,00
|
|PETKM
|6,78
|899.483.348
|% -1,45
|
|THYAO
|12,62
|707.350.368
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|248.960.014
|% 0,65
|
|PETKM
|6,78
|899.483.348
|% -1,45
|
|GARAN
|7,28
|938.783.298
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,09
|233.546.448
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|571.219.572
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3193
|8,3256
|% 0,01
|
|Euro
|9,9878
|9,9982
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,5356
|11,5935
|% 0,11
|
|Frank
|9,0760
|9,1307
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2119
|2,2230
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem