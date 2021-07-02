***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2021 16:11
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945779
BIST
16:181.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:188,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:1810,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:18500,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,82
|Açılış
|: 500,63
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.225.254
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.834.635
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.129
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.604.927
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.432.123
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,81
|1.070.543.597
|% 0,44
|
|KCHOL
|19,40
|624.965.209
|% 4,70
|
|ARCLK
|31,78
|598.319.521
|% 6,50
|
|KOZAL
|116,00
|482.705.023
|% -2,11
|
|GARAN
|8,40
|385.108.627
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,89
|192.606.180
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,17
|114.636.019
|% 6,36
|
|YKBNK
|2,18
|171.844.840
|% -0,46
|
|THYAO
|13,81
|1.070.543.597
|% 0,44
|
|GARAN
|8,40
|385.108.627
|% -0,59
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6855
|8,6890
|% 0,45
|
|Euro
|10,2859
|10,2902
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9354
|11,9952
|% 0,57
|
|Frank
|9,3709
|9,4274
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% 0,39
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|17,89
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|0,10
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:28MIPAZ
Yüzde 4.75 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 754 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 93 artarak (% 0.20 ) 1, 482
-
16:27KLMSN
Yüzde 6.54 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 967 adet işlem
-
16:25KLMSN
Yüzde 7.05 oranında artışla 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 043, 264 adet işlem
-
16:24HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 041, 617 adet işlem