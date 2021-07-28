***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.07.2021 17:03
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952279
BIST
17:041.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:048,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:0410,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:04494,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,26
|Açılış
|: 494,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KATMR
|3,19
|50.614.350
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.763.181
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.948.571
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.193.711
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.087.368
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.085.199
|% -9,91
|
|METUR
|6,71
|98.159.989
|% -7,19
|
|AVHOL
|5,44
|14.824.097
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,20
|61.107.050
|% -5,45
|
|VANGD
|5,29
|18.087.683
|% -3,99
|
|GARAN
|8,21
|595.156.305
|% 0,12
|
|THYAO
|12,59
|553.107.272
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,54
|510.155.969
|% 0,67
|
|PETKM
|5,65
|496.751.390
|% 1,25
|
|EREGL
|18,71
|480.385.042
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,27
|313.826.632
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|496.751.390
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,57
|205.361.343
|% 0,78
|
|KARSN
|4,03
|298.003.290
|% 2,03
|
|GARAN
|8,21
|595.156.305
|% 0,12
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5654
|8,5676
|% 0,10
|
|Euro
|10,1026
|10,1092
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8279
|11,8872
|% -0,14
|
|Frank
|9,3101
|9,3661
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,07
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-2,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,19
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,86
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,29
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 73 artarak (% 0.05 ) 1, 461
-
17:15XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 8, 762.00 milyon TL de
-
17:14KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 842 adet işlem
-
17:13BRSAN
Yüzde 9.47 oranında artışla 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 862, 718 adet işlem
-
17:12SKTAS
Yüzde 4.15 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 711 adet işlem