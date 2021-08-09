***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 15:30
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 23.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955981
BIST
15:141.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:148,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:1410,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:14485,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,67
|Açılış
|: 485,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:14
|SELGD
|5,61
|15.174.809
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.183.392
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.724
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|28.539.082
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|9.018.680
|% 9,97
|
|FADE
|10,98
|89.807.056
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.906.677
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|45.029.506
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,72
|25.700.689
|% -7,80
|
|DNISI
|12,20
|15.932.906
|% -7,22
|
|SISE
|8,25
|967.015.930
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|944.466.701
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|579.206.185
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.183.392
|% 10,00
|
|THYAO
|12,86
|465.119.398
|% 0,23
|
|ZRGYO
|1,59
|399.990.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|430.586.465
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|967.015.930
|% 3,13
|
|GARAN
|9,18
|944.466.701
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,02
|579.206.185
|% 0,25
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6384
|8,6415
|% 0,30
|
|Euro
|10,1693
|10,1765
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9616
|12,0216
|% 0,38
|
|Frank
|9,3929
|9,4494
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% 0,35
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:26VBTYZ
Yüzde 9.09 oranında artışla 20.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 766 adet işlem
-
15:24SAMAT
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 036 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 62 kaybederek (% -0.23 ) 1, 541
-
15:23XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 038.00 milyon TL de
-
15:23FADE
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 862, 788 adet işlem