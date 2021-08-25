***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.08.2021 16:39
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 30.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960420
BIST
17:551.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
17:558,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
17:559,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0317
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
17:55481,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,77
|Açılış
|: 481,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
481,00
BIST En Aktif Hisseler17:53
|GESAN
|27,34
|1.473.722.213
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.791.356
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.455.680
|% 9,67
|
|PENTA
|84,95
|10.488.947
|% 9,19
|
|ISGSY
|8,55
|194.829.189
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|98.757.477
|% -9,99
|
|AGYO
|4,10
|19.144.123
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|THYAO
|12,50
|1.593.938.609
|% -2,42
|
|GARAN
|9,52
|1.541.071.213
|% -0,31
|
|GESAN
|27,34
|1.473.722.213
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,10
|1.270.711.212
|% -0,08
|
|PETKM
|6,11
|615.038.171
|% 1,16
|
|MRGYO
|1,22
|287.791.356
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|240.633.381
|% 2,80
|
|GARAN
|9,52
|1.541.071.213
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,54
|397.568.943
|% -1,55
|
|THYAO
|12,50
|1.593.938.609
|% -2,42
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3808
|8,3832
|% -0,17
|
|Euro
|9,8531
|9,8597
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4866
|11,5442
|% -0,05
|
|Frank
|9,1434
|9,1985
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2307
|2,2419
|% -0,05
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-16,27
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,46
|70,46
|0,05
|